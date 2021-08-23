وزير الزراعة يبحث تنفيذ تكليفات الرئيس بالاهتمام بالقوافل البيطرية

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الاهتمام بالقوافل البيطرية يسهم فى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، كما يسهم فى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.





جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة مع قيادات الوزارة، لبحث تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف القوافل البيطرية لفحص وعلاج الماشية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أن القوافل البيطرية العلاجية هى نتاج تضافر جهود عدة جهات فى الوزارة وتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، لتقديم الخدمة البيطرية بالمجانية لصغار المربين فى القرى والنجوع الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن القوافل تقدم لصغار المربين كل أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتدريب الأطباء البيطريين على كل ما يستحدث من تقنيات فى التشخيص والعلاج وتدريب العمال والفنيين المعاونين للأطباء البيطريين، وأيضا التدريب العملى لطلاب كليات الطب البيطرى وتأهيلهم لسوق العمل وحصر المشاكل المرضية والمساعدة فى وضع الحلول.

وأوضح القصير أن القوافل تساهم أيضا فى إجراء بحوث تطبيقية وحقلية وعقد ندوات إرشادية للمربين، للتعريف بطرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن والتوعية بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعى لتحسين إنتاج السلالات المحلية من الألبان واللحوم.

وأكد أن هيئة الخدمات البيطرية قامت خلال هذا العام بعلاج وفحص حوالى 120 ألف رأس ماشية، كما قام معهد التناسليات الحيوانية بفحص أكثر من 18 ألف رأس، بالإضافة إلى تحصين أكثر من 7.5 مليون رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد الأمراض والأوبئة من خلال الثلاث حملات قومية التى نفذتها هيئة الخدمات البيطرية هذا العام.