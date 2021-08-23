حمزة الجمل يصل عمان لقيادة الإتحاد.. التفاصيل

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وصل حمزة الجمل لاعب ومدرب الإسماعيلي السابق، إلى سلطنة عمان، اليوم الاثنين، لتدريب فريق الاتحاد العماني في الموسم الجديد.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل

وقال نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "وصول الكابتن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، إلى مطار صلالة صباح اليوم لقيادة العميد الاتحادي، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي 2021-2022، حيث أعلن مجلس الإدارة في وقت سابق، انطلاق تدريبات الفريق بداية شهر سبتمبر ".

ويملك الجمل خبرة كبيرة في الملاعب العمانية، حيث سبق له أن درب ظفار والنصر العماني، ويحظى الجمل بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.

ووفقاً لصحيفة “هاتريك” السعودية، فإن إدارة الأهلى السعودى بقيادة النفيعي نجحت في الحصول على موافقة نادي الوحدة، بشأن الحصول على خدمات أنسيلمو لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الوحدة وافقت على تخفيض المطالب المالية، من أجل إنهاء الصفقة، خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته في اللعب فى صفوف الأهلي.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتفاوض فيها النادى الأهلى مع نادى الوحدة لضم أنسيلمو، حيث النادى الأهلى أكثر من عرض فى وقت سابق إلا أن مسئولى الوحدة رفضوا ، لتنجح إادارة الأهلى هذه المرة فى الحصول على خدمات اللاعب.

وشارك أنسيلمو مع الوحدة في 78 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 6 أهداف.

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة للتقدم الى مركز أفضل فى جدول البطولة.

فيما يحتل فريق الفتح المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي بدون اي رصيد من النقاط، بعدما خسر أولى مبارياته أمام فريق الرائد بهدف نظيف دون رد.

مواعيد مباريات اليوم من الدورى السعودي توقيت مباراة الفتح والفيحاء بتوقيت جرينتش..4:50 بتوقيت القاهرة..5:50 بتوقيت السعودية.. 6:50 بتوقيت أبوظبي.. 7:50 القنوات الناقلة : ssc

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بينما يأتي فريق الفيحاء في المركز السادس برصيد 3 نقاط ، بعدما حقق انتصار غير متوقعاً على حساب نادى الاتحاد فى الجولة الأولى ، ويسعى لتكرار ذلك الانتصار ليرفع رصيده الى 6 نقاط وينافس على صدارة الدورى.

توقيت مباراة الشباب - الاتفاق، استاد الملك فهد الدولي، في تمام الساعة 7:50 بتوقيت مصر، 8:50 بتوقيت مكة المكرمة ، 9:50 بتوقيت أبو ظبي، القنوات الناقلة : Ssc

أقيمت اليوم الكثير من المباريات الهامة في الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر البطولة.

نتائج مباريات الدوري السعودي

انتهى ديربي الدوري السعودي بين فريقي الهلال والتعاون، بفوز "الزعيم" بهدفين مقابل هدف.

فاز فريق الباطن على منافسه فريق أبها بهدفين مقابل هدف.

حقق فريق ضمك الفوز على فريق الطائي بهدف نظيف.

حقق فريق الهلال فوزا غاليا على منافسه فريق الطائي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى وأحرز الهدف صالح الشهري في الدقيقة “91” من زمن اللقاء.

وتمكن نادي الهلال مواصلة الحفاظ على رقمه القياسي في الدوري السعودي للمحترفين، وهو تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحي بالدوري السعودي منذ بدايته في عام 1977.

ولم يخسر نادي الهلال في المباراة الإفتتاحي في الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه.

بعدم الخسارة عقب الفوز السبت الماضي على الطائي بهدف نظيف.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في الأدوار الاستفتاحية للدوري السعودي منذ انطلاقه.

وحقق نادي الهلال الفوز في 36 مباراة في الجولات الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، بينما تعادل في 10 لقاءات.

أسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقي الهلال والطائي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري السعودي، رقما قياسيا، حيث لم يخسر أي فريق داخل أرضه، باستثناء أهلي جدة، ومعه فريق الحزم العائد حديثا للمسابقة.