/646653/مجلس-النواب-يرشح-مرثا-محروس-لتمثيل-المقعد-المصري-في-البرلمان-الدولي-للتسامح-والسلام

رشح مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، النائبة مرثا محروس ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتمثيل المقعد المصري في البرلمان الدولي للتسامح والسلام كأصغر عضو في تاريخ عمر البرلمان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ترشيح البرلمان لمرثا محروس فى البرلمان الدولي

البرلمان الدولي

وأضافت مرثا محروس، عضو مجلس النواب”شرف عظيم تمثيل اسم مصر و مسئولية جديدة”، موجهة الشكر للقيادة السياسية الحكيمة على ترشيحها.

هذا وتابع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة مصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في حادث تصادم لأتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاي بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات.

وفور وقوع الحادث فجرا، تحرك وفد من نواب التنسيقية يضم النائبة هيام الطباخ و النائب عمرو درويش عضوا مجلس النواب والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، لمكان الحادث لمتابعة حالة الشباب المصابين.