الداخلية تضبط عصابة منتحلي صفة موظفين بشركات المحمول

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إلقاء القبض على خمسة من عناصر تشكيل عصابي تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق إحتيالية والاستيلاء على أموالهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

التفاصيل

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عددا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم في البنوك .

تشكيل عصابي

بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من «7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية»، تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية ، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفى خدمة عملاء لشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفى خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم- موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

الشركات المحمول

ونجحوا في خلال ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها ، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.

وبعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن «الجيزة- قنا- المنيا»، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، وتم القبض على 5 المتهمين وبحوزتهم «11 هاتف محمول- 35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه - جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم فى عمليات الدفع الإلكتروني- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى- كمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول "جديدة" و3 ساعات يد "من متحصلات نشاطهم"- بطاقة دفع إلكتروني- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم"- 11 هاتف محمول المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى».

بفحص مجموعة من الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزت المتهمين، واتضح احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، بمواجهتهم أمام جهات التحقيق، إعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وما نتج عنه الفحص والتحري.

كما تمكنت الإدارة من تحديد«40» واقعة بالأسلوب الإجرامي المشار إليه تمكن المتهمين من خلاله الإستيلاء على مبلغ تجاوز « 500» ألف جنيه مصرى خلال شهرى يوليو وأغسطس من ضحاياهم وجار استدعاء المجني عليهم.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جار تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.