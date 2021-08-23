/646649/محمد-السلاب-إتاحة-خدمات-الجمارك-عبر-الهاتف-خطوة-جيدة-نحو-تحسين-بيئة-الاستثمار

ثمن النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى تطوير العمل بمنظومة الجمارك، من خلال تحديث المنصة الإلكترونية "نافذة" وإصدار تطبيق الكترونى يمكن استخدامه عبر الهواتف الذكية، مشيرا إلى أنها خطوة نحو تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد السلاب بشأن تطوير العمل فى منظومة الجمارك

المنصة الالكترونية نافذة

وأكد النائب محمد السلاب، عضو مجلبس النواب، فى تصريحات له اليوم، أن بيروقراطية العمل بالجمارك، تعد من أكثر معوقات الاستثمار فى مصر، سواء فى إجراءات الصادرات أو الواردات، وهو ما كان يتطلب ثورة فى تطوير العمل بالجمارك، لتيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

الجمارك

ولفت النائب محمد السلاب إلى أن هناك الكثير من الجهود التى تتم فى الوقت الحالى لتطوير العمل الجمركى، مشيدا بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» المنتظر تطبيقها إلزاميا على كافة الواردات اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، والتى ستسهم فى منع استيراد البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية، وهو ما يصب فى صالح المستثمر والمواطن، نتيجة انخفاض التكلفة وبالتالى انخفاض سعر المنتج النهائى، وضمان استيراد المنتجات ذات الجودة فقط.

وشدد السلاب على دعم البرلمان ومجتمع الأعمال، لكافة أعمال التطوير التى تشهدها مصلحة الجمارك، لأن هدف تحسين المنظومة ينعكس بالنهاية على خفض تكلفة الإنتاج بما ينعكس على أسعار السلع، وتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات.