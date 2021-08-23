/646648/ثنائي-سلة-الزمالك-ينتظمان-في-معسكر-تدريبي-تحت-رعاية-NBA

استمرارا وتدعيما لسياسة نادي الزمالك في الاهتمام بالناشئين ورعاية المواهب من أبناء النادي، وافق النادي على اشتراك لاعبا كرة السلة الناشئين أحمد نضال وياسين ياسر في معسكر تدريبي يتم تنظيمه تحت رعاية NBA والمقام في السنغال خلال الفترة من ١١ إلى ١٤ سبتمبر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ترشيح الثنائي ليعكس تميز قطاع الناشئين لكرة السلة في نادي الزمالك في تطوير قدرات ومهارات اللاعبين، والقيام بالدور الأساسي في تكوين نواة تكون مصدر إمداد للفريق الأول لكرة السلة.

هذا الترشيح يؤكد المستقبل المشرق لكرة السلة بنادي الزمالك، ويرسل رسالة اطمئنان للإدارة والجماهير أن مستقبل كرة السلة بالنادي على الطريق السليم.

تجربة اللاعبين تعيد للذاكرة تجربة لاعبنا المتميز أنس أسامة الذي يشارك في تحضيرات فريق تورونتو رابتورز للمشاركة في دوري المحترفين لكرة السلة NBA، ولاعبنا الشاب مهاب ياسر الذي التحق بدوري الجامعات الأمريكي هذا العام.

الفريق الأول لكرة القدم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 24-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

قائمة الزمالك أمام الإنتاج:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

تعليمات باتريس كارتيرون

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب أمس استعدادا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.