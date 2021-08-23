/646647/لاعب-رين-الفرنسي-على-أعتاب-مانشستر-يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى من إنهاء أهم صفقاته بالميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا، لاعب رين الفرنسي.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل

وكتب الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في شئون إنتقال اللاعبين: “هناك فرص لإدواردو كامافينجا لمغادرة رين في الأيام الثمانية الأخيرة من سوق الانتقالات. لن يوقع عقدًا جديدًا مع ناديه رين الفرنسي، لذا فهم منفتحون على بيع كامافينجا مقابل 35 مليون يورو”.

ويتبقى عام واحد فى عقد كامافينجامع النادي الفرنسي مما يعني أنه يمكن وضعهم في مأزق خسارته مجانا اذا لم يوافق على التجديد.

وكان المدير الفني لمانشستر يوينايتد، أولي جونار سولشاير، قد إعجابه باماكانيات كامافينجا لتدعيم خط وسط الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي .

جدير بالذكر أن كامافينجا سجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين، في 34 مباراة للفريق الفرنسي الموسم الماضي في كل المسابقات.

واصل الاتحاد المصري لكرة القدم اتصالاته المستمرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم التي تستوجب اعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة انجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأشار خطاب النادي الإنجليزي إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في انجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة عشرة أيام لدى عودتهم إلى انجلترا .

كما أعرب النادي الإنجليزي في خطابه عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك ، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

يذكر أن نادي ليفربول اتخذ الموقف نفسه مع عدد من لاعبيه الأجانب.

حسام البدري

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعداداً لمواجهة انجولا والجابون في منافسات الجولتين الاولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)

وعقد الجهاز الفني اليوم اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .

تعرف على جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهات اليوم شهد التصنيف العالمي على تربع المنتخب البلجيكي في صدارة المنتخبات، بالرغم من فشلة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، وخروجة من الدور النصف نهائي.

ترتيب مصر عالمياً وإفريقياً

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات على حفاظ منتخب مصر على المركز السادس والأربعين عالميًا والسادس إفريقيًا، بالرغم من عدم خوضه منتخب الفراعنة أي مباريات ودية خلال أيام الأجندة الدولية.

في حين احتل منتخب السنغال صدارة المنتخبات الإفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميًا، وبعده تونس في الـ 28، ثم الجزائر في الـ 30، ثم المغرب صاحب المركز الـ 32، وقبل مصر مباشرًة، منتخب نيجيريا الذي تراجع للمركز الـ 34، في جدول التصنيف العالمي خلال شهر أغسطس.

بلجيكا في الصدارة

وعلى الصعيد العالمي، حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف كاملًا، وتقدم منتخبا إيطاليا بطل اليورو والأرجنتين بطل كوبا أمريكا لقائمة المُصنفين العشرة الأوائل في التصنيف.