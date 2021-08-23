/646638/الإنتاج-الحربي-يتظلم-على-عقوبة-أحمد-كشري-تفاصيل

كشف مصدر داخل نادى الإنتاج الحربي أن مسئولي النادى قرروا تقديم تظلم لإتحاد الكرة ضد عقوبة لجنة المسابقات بإيقاف أحمد كشرى المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربي، لتخفيف هذه العقوبة .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل

وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت باتحاد الكرة إيقاف أحمد كشرى 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، لاعتراضه على أحمد العدوى حكم مباراة فريقه أمام الإتحاد السكندرى فى الجولة 32 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويختتم اليوم الاثنين فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز

وودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدوري المصري الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذي حققه الفريق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 24-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمنمنافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الممتاز، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

قائمة الزمالك أمام الإنتاج:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

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وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

تعليمات باتريس كارتيرون كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب أمس استعدادا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.

موقف الزمالك في الدوري

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة ويحتاج الفريق إلى الفوز على الإنتاج الحربي لحسم اللقب بشكل رسمي.

ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة تحقيق الفوز والتتويج ببطولة الدوي المصري الممتاز، على حساب الإنتاج الحربي، على استاد القاهرة، والتي تنطلق في التاسعة مساء الثلاثاء القادم.