/646655/وزيرة-الصحة-حصول-طلاب-الثانوية-على-على-جرعتين-من-لقاح-كورونا-قبل-بدء-العام-الدراسي

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنه سيتم إعطاء أولوية للعاملين بقطاع التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى فى الحصول على لقاح كورونا، بعد الحصول على قاعدة البيانات لهم من التربية والتعليم والجامعات.

وزيرة الصحة: حصول طلاب الثانوية على على جرعتين من لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عن الوضع الوبائي بشأن اللقاحات، منوهة أن شهادة الطلبة فى الجامعات بـ25 جنيها، وسيحصل على الشهادة من وزارة الصحة، ولابد من الحصول على جرعتين قبل العام الدراسي، وسيتم استخراج الشهادة من موقع الوزارة، وأن طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق سيحصلون على الجرعتين قبل دخول الجامعات. وتابعت، أن وزارة الصحة تستطيع خلال فترة قبل الدراسة إعطاء اللقاح للطلاب والعاملين، حيث ستعمل على إعطاء اللقاح على أرض المعارض وأكاديمية الفنون وصالة مغطاة توفر من 10 إلى 20 ألف جرعة يوميا.

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