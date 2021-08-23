/646652/وزيرة-الصحة-التسجيل-على-اللقاح-المضاد-لفيروس-كورونا-تراجع

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن التسجيل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا تراجع، مضيفة:” ندعو المواطنين للتسجيل على لقاح فيروس كورونا، من خلال الخط الساخن وموقع الوزارة، مشيرة إلى أنها ستعلن خطة الدولة لأولية اللقاحات في التعليم ما قبل الجامعي قريبا”.

التسجيل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا تراجع جاء ذلك خلال كلمتها خلال مؤتمر صحفي، مموهة:” أن رسوم اللقاح للمسافرين الدارسين بالخارج والتي تبلغ 250 جنيه، مثل لهم أزمة بسبب ارتفاعها، فمن الممكن أن تقرر وزارة الصحة إعفائهم، قائلة: “ممكن نعفيهم مفيش مشاكل”. وأشارت إلى أن وزارة الصحة أصدرت حتى الآن أكثر من 150 ألف شهادة إلكترونية لأغراض السفر بالخارج.

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