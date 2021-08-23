في ضوء الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة، وضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدار سين بالخارج "ميدسي MEDCE"، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عقد اجتماع للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، غدا الثلاثاء مع الشباب الدارسين بالخارج عبر تطبيق "زووم".
ومن المقرر أن يشهد اللقاء الحديث عن استراتيجية الدولة والتنمية المستدامة والاستماع لأفكار ومقترحات شباب الدارسين بالخارج، والحديث عما يجري على أرض مصر من تنمية، وكذلك ما واجهناه من تحديات.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم: "إننا في عهد جديد تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب لتكوين الصفوف الثانية ومنحهم الفرص الحقيقية للتمكين والقيادة، فإننا نشهد عصرا ذهبيا للشباب في المرحلة الحالية ومشاركتهم في صنع القرار السياسي أصبحت واقعا ملموسا".
ولفتت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن مركز الحوار وفر العديد من الفرص التدريبية في عدد من الوزارات منها الهجرة والتخطيط والبيئة وهيئة الاستثمار ومركز معلومات مجلس الوزراء، كما أنه من ضمن أنشطة مركز الحوار ما قدمه من توعية للشباب ليتحدثوا عن وطنهم بالحقائق وتوضيح الأمور، والتأكيد على جهد مصر العظيم خلال الأعوام الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفيرة نبيلة مكرم: غدا اجتماع لوزيرة التخطيط مع شباب الدارسين بالخارج عبر... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.