قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الطلبة والعاملون بالجامعات سيكون عليهم استخراج شهادة تلقى اللقاح من وزارة الصحة، مشددة على ضرورة حصول الطلاب على اللقاح قبل بدء العام الدراسى.
وعن سعر الشهادة، قالت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى بشأن مستجدات لقاحات كورونا، ستكون إلكترونية بسعر 25 جنيها للطلاب، وستتوفر نهاية الأسبوع المقبل، أما باقى الفئات ستكون حسب الرسوم التى أقرها مجلس الوزراء وهى 100 جنيه للشهادات فى للداخل و 150 جنيها لأغراض السفر إلى الخارج.
وكشفت عن أن وزارة الصحة قامت بإصدار 150 ألف شهادة "كيو أر" حتى الآن للراغبين فى السفر الى الخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: سعر شهادة تلقى لقاح كورونا 25 جنيها للطلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.