الخشت و شوقي علام يناقشان مشروع بروتوكول بين جامعة القاهرة ودار الإفتاء

د. الخشت: تأسيس خطاب ديني جديد ونشر ثقافة التسامح ومحاربة الفكر المتطرف أهم مجالات التعاون المشترك

د. الخشت: الجامعة تفتح حوارا مجتمعيا مع نخب الفكر والثقافة والأكاديميين حول خطاب ديني ركيزته العودة للأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس

د. شوقي علام: جامعة القاهرة صرح علمي ونموذج مشرف ينير الطريق للعالمية انطلاقا من دورها التنويري الرائد في بناء الإنسان لينطلق لبناء الوطن والدولة

ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مقترحًا لبروتوكول تعاون بين الجامعة ودار الإفتاء في مختلف المجالات المشتركة وأبرزها موضوعات تجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاختلاف والتسامح.

وتبادل الدكتور محمد الخشت مع مفتي الجمهورية، الآراء حول عدد من القضايا المهمة والمعاصرة التي تشغل المواطن العربي.

وقال الدكتور شوقي علام، إن جامعة القاهرة تمثل صرحًا علميًا قديرًا وعتيقًا ونموذجًا مصريًا مشرفًا ينير الطريق للعالمية ويحمل عبء الرسالة العلمية في أبهى صورها.

وأكد مفتي الجمهورية، على دور جامعة القاهرة التنويري الذي يمثل الريادة الحقيقية لمصر من خلال إنارة الطريق للعديد من الأبناء داخل مصر وخارجها، مؤكدًا دور الجامعة الفعال في بناء الإنسان لينطلق إلى بناء الوطن والدولة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الخشت أن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري، في القلب منه تطوير العقل الديني، مشيرًا إلى أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد.