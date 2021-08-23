محافظ الوادى الجديد يبحث إنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، اليوم الاثنين، مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إسماعيل عبد الغفار، سبل التعاون المشترك لافتتاح فرع للأكاديمية لخدمة العملية التعليمية فى الوادى الجديد.





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