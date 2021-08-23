نبيلة مكرم: وزيرة التخطيط تجتمع مع شباب الدارسين بالخارج غدا

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ستعقد اجتماعا، غدا الثلاثاء، مع الشباب الدارسين فى الخارج عبر تطبيق "زووم"، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب المصريين الدارسين فى الخارج التى أطلقتها وزارة الهجرة، وضمن أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسى MEDCE".





وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يشهد اللقاء الحديث عن استراتيجية الدولة والتنمية المستدامة والاستماع لأفكار ومقترحات شباب الدارسين بالخارج، والحديث عما يجرى على أرض مصر من تنمية، وكذلك ما واجهته من تحديات. وأضافت مكرم: "إننا فى عهد جديد تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب لتكوين الصفوف الثانية ومنحهم الفرص الحقيقية للتمكين والقيادة، فإننا نشهد عصرا ذهبيا للشباب فى المرحلة الحالية ومشاركتهم فى صنع القرار السياسى أصبحت واقعا ملموسا". ولفتت إلى أن مركز الحوار وفر العديد من الفرص التدريبية فى عدد من الوزارات منها الهجرة والتخطيط والبيئة وهيئة الاستثمار ومركز معلومات مجلس الوزراء، كما أنه من ضمن أنشطة مركز الحوار ما قدمه من توعية للشباب ليتحدثوا عن وطنهم بالحقائق وتوضيح الأمور، والتأكيد على جهد مصر العظيم خلال الأعوام الماضية.

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