غرامة 250 ألف جنيه لتسجيل مكالمة.. قرارات جديدة لـ الأعلى للإعلام

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع أقر المجلس عدداً من السياسات واتخذ مجموعة من القرارات فى إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام.

وقرر المجلس معالجة ظاهرة تسجيل بعض الصحفيين والإعلاميين محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلامياً أو صحفياً دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن فقد وافق المجلس على استحداث بند جديد (كود) يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات نصاً مفاده « يُعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهنى الصحفى والإعلامى واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد.

وأعلن المجلس إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، فى حال تسجيل الصحفى أو الإعلامى المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التى سجلها نصاً على أى وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة.

كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار، مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد فى قانون آخر.

كما شدد على ضرورة معالجة ظاهرة إعلان بعض الوسائل عن منتجات طبية وصحية حيث استعرض المجلس أحكام القانون رقم (206) لسنة 2017 بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، مخاطبا كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتى تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتى تُشكل برئاسة وزير الصحة.

وقرر المجلس وقف بث عدد من البرامج والإعلانات بسبب بثها بدون الحصول على موافقة الجهات الطبية المعنية كما أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية الغير مرخصة أو التى لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيقاً لنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018 والتى قدمت فى شأنها شكاوى من ذوى الشأن.