وزير التعليم العالى يعتمد نتيجة الإعلان الموحد لخطة البعثات

وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه تقدم للإعلان 424 باحثا وباحثة من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط 356 باحثا وباحثة، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين على مدار 60 جلسة تحكيم، ضمت أكثر من 82 عضوا فنيا، وتم قبول 258 متقدما فى مختلف أنواع الإيفاد موزعة كالتالى: (73 بعثة خارجية، 31 إشراف مشترك، 147 مهمة علمية لما بعد الدكتوراه، و7 منحة للماجستير)، وكان نصيب الباحثات بنسبة تقارب 36% من إجمالى الباحثين لهذا العام.
وأضاف الوزير أن البعثات التى تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية فى 31 دولة وعلى رأسها، المملكة المتحدة بعدد 58 بعثة، يليها 51 بعثة للولايات المتحدة الأمريكية، و26 بعثة لليابان و20 بعثة لكندا، وضمت القائمة جامعات ذات تصنيف دولى متميز مثل (جامعة MIT - جامعة ستانفورد - جامعة هارفارد - جامعة لندن - تورينو - جامعة ميشيغان، وغيرها من الجامعات العريقة).
وأشار الوزير إلى أن عدد البعثات التى تم منحها للدارسين فى القطاع الطبى بلغ 120 بعثة بما يمثل نحو نصف العدد الإجمالى، بالإضافة إلى 38 بعثة فى مجال الزراعة وأمن الغذاء، و17 بعثة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى عدد من البعثات فى العديد من المحاور الدراسية مثل (المياه - البيئة - تقنيات الصناعة الاستراتيجية - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء - تطوير التعليم والتعلم - الاستثمار والتجارة والنقل - العلوم الاجتماعية والإنسانية).
جدير بالذكر أن جامعة أسيوط جاءت فى مقدمة الجامعات الحاصلة على البعثات، وذلك لحصولها على 31 بعثة، وحصلت جامعة طنطا على 24 بعثة، وجامعة المنصورة 22 بعثة، وجامعة عين شمس 21 بعثة، وجامعة القاهرة 17 بعثة.
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