/646643/هالة-زايد اللقاح-يقلل-نسبة-دخول-مصاب-كورونا-للمستشفى-بنسبة-90

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،على ان اللقاح المصري يقلل دخول المريض للمستشفى بنسبة 90 %.

هالة زايد: اللقاح يقلل نسبة دخول مصاب كورونا للمستشفى بنسبة 90 %

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام صباح اليوم، مضيفة أنه تم زيادة مراكز توزيع اللقاحات من 570 إلى 657 خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت أن هناك أولوية في تلقي اللقاح، وتأتي الأولوية لمن يرغب في السفر للعمل أو الدراسة الجامعية وما بعد الجامعية، وفيما يخص غرض السياحة فينتظر دوره الطبيعي دون استثناءات.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للاعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الاسبق وذلك بمستشفي المعادي العسكري اثر اصابته بأزمة صحية.