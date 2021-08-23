محمود كهربا ينعى أحمد حسن في وفاة والدته «صور»

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نعى محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق في وفاة والدتة ، والتي توفت خلال ساعات من صباح اليوم الإثنين.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشر محمود كهربا عبر حسابة الشخصي”انستجرام:” أن لله وإليه راجعون.. توفت إلي رحمة الله تعالي المغفور لها بإذن الله والدة الأخ والكابتن احمد حسن”.

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، تفاصيل تلقى العزاء في والدته، والتى توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكتب الصقر عبر حسابه على فيس بوك: إن شاء الله عزاء المغفور لها بإذن الله والدتي الحبيبة اليوم الإثنين بالسرادق المقام بمنزل الأسرة في مدينة مغاغة بالمنيا ومساء يوم الأربعاء من 7 - 10 بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد ولا أراكم الله مكروه في عزيز و غالي.

يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد.

راحة سلبية لثنائي الأهلي

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من المران الجماعي أمس ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

وقال الجهاز الطبي إن حمدي فتحي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا لمباراة الجونة.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الماضية على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

موقف الأهلي في الدوري

ورفع الأهلي رصيده قبل مباراة الجونة المقبلة إلى 72 نقطة، جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.