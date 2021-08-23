أيمن أبو العلا يدعو للمشاركة في مبادرة التبرع بالبلازما..ويؤكد : نقلة كبيرة لمصر في تصنيع الدواء

/646639/أيمن-أبو-العلا-يدعو-للمشاركة-في-مبادرة-التبرع-بالبلازماويؤكد--نقلة-كبيرة-لمصر-في-تصنيع-الدواء

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جميع المواطنين بضرورة المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، من خلال التبرع بالبلازما لما تمثله من أهمية كبيرة في تحقيق مصر مركز متقدم بصناعة الدواء.

دوت الخليج يرد تعليق أيمن ابو العلا بمبادرة اتحاد شباب الجمهورية للتبرع لبلازما الدم

مبادرة اتحاد شباب الجمهورية

وأكد النائب أيمن أبو العلا في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة تقوم باستعدادات على أعلى مستوى في استقبال المتبرعين بالبلازما، مشيرا إلى أن ذلك رسالة طمأنة لكل من يسعى للتبرع.

بلازما الدم

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التبرع بالبلازما لا يؤثر إطلاقا على صحة المتبرع، موضحا أن البلازما لها مشتقات كثيرة وتساعد في علاج أمراض عديدة، منها سيولة الدم وبعض أمراض الكلى والكبد وأمراض المناعة.

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن مراكز التبرع بالبلازما منذ انطلاق المبادرة تقوم بدور هام فى توعية المتبرعين، مؤكدًا أن هذا المشروع القومي سيعمل على نقلة كبيرة لمصر في تصنيع الدواء، فضلًا عن توفير تكلفة استيراد مشتقات البلازما من الخارج.