/646637/شوبير-يفجر-مفاجأة-لجماهير-نادي-الزمالك-التفاصيل

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، يرفض بقاء محمود جنش حارس الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم،" الفرنسي كارتيرون يرفض استمرار محمود جنش داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة”.

وتابع، " حتي تلك اللحظة لا يوجد عروض رسمة لمحمد الشناوي ، ولا توجد خلافات بين الأهلى وعمرو السولية وعلى معلول فى ملف تمديد عقودهم، بينما المارد الأحمر سوف يعلن قريبا موعد تمديد عقودههم”.

ووأصل:” "الأهلى استقر على قيد خماسى تحت السن وهم عمار حمدى وأحمد عبد القادر ومصطفى شوبير وفهد جمعة وكريم فؤاد، وفى حال تفكير مصطفى شوبير فى الخروج عن طريق الإعارة لرغبته فى المشاركة فإن الأهلى يفكر فى تمديد عقده أولا".

وأختتم قائلاً " الأهلي يدرس ضم مهاجم من ضمن ثلاثة أسماء معروضة، كما ينظم الأهلى احتفالية ضخمة للاحتفال بالنجمة العاشرة".

فاز الأهلي في المباراة الأخيرة في الدوري على المصري بأربعة أهدافٍ لهدفين، وأصبح رصيده 72 نقطة في المركز الثاني، ويحتاج للفوز في المباراة القادمة وانتظار هدية من الإنتاج الحربي بالتعادل أو الفوز على الزمالك، لإبقاء الأمل الضعيف في الفوز باللقب.

يحتل نادي الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، وسيدخل المباراة دون ضغوط تمامًا، حيث أنه بعيد تماما عن مراكز الهبوط.

موقف الأهلي في الدوري

ورفع الأهلي رصيده قبل مباراة الجونة المقبلة إلى 72 نقطة، جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز من الناحية الطبية، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد.