/646634/مع-دخول-الموجة-الرابعة-لكورونا-النائبة-مي-رشدي-تحذر-من-عدم-الالتزام-بالاجراءات-الاحترازية

عبرت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عن استيائها من التراخي الملحوظ فى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا مشيرة الى ان الاعداد فى تذايد ملحوظ وواضح للجميع خاصة مع دخول البلاد بالفعل فى المواجة الرابعة لجائحة كورونا .

يوجد تراخي فى الالتزام بالاجراءات الاحترازية وطالبت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب فى تصريحات لتحيا مصر من الحكومة ضرورة تطبيق القانون بكل حزم حتى لا تنجر البلاد الى كارثة تفشي الوباء خاصة اننا نلاحط هذه الايام التراخي من قبل المواطنين وكذلك الاماكن العامة بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا الموجة الرابعه . الالتزام بالاجراءات الاحترازية وناشدت رشدي الماوطنين باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعه لفيروس كورونا مع ضرورة التسجيل للحصول على اللقاح خاصة بعد ان وفرت الحكومة المصل لكل المصريين مشيرة الى انه يجب على الحكومة ان تطبق القانون بكل حزم وقوه خاصة فى الاماكن العامة والتشديد على اصحاب المحال وكذلك الحفلات التى نراها يوميا تجمعات كبيرة جدا تنذر بخطر وكارثة .

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