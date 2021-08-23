يوسف عامر لـ دوت الخليج : حكومة مدبولي تعمل بالتنسيق بين السلتطين التنفيذية والتشريعية

/646631/يوسف-عامر-لـ-تحيا-مصر--حكومة-مدبولي-تعمل-بالتنسيق-بين-السلتطين-التنفيذية-والتشريعية

قال النائب الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنه الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ،إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وحكومته، يتميزون بالإخلاص والأمانة في العمل من أجل رفعة الوطن والمواطنين، مشيرا إلي أنه يتضح تميزهم في الحرص الدائم على مواكبة المستجدات والمتطلبات والتطورات والتعامل معها.

دوت الخليج يرصد تعليق يوسف عامر ‘لى أداء حكومة مدبولي خلال دور الانعقاد الاول

دور الانعقاد الاول

وأكد رئيس اللجنه الدينية بمجلس الشيوخ يوسف عامر في تصريحات لتحيا مصر ان السنوات الأخيرة والواقع الآن يؤكد على أن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي وحكومته يستطيعون إنجاز جميع محاور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ٢٠٢١/٢٠٢٢، بالاضافة إلى مبادرات وتكليفات رئيس الجمهورية التي يكلف الحكومة بإنجازها لتحقيق العيش الكريم للمواطن المصري وبنائه بناءً صحيًا ومعرفيًا وثقافيا يجعله قادرًا على صناعة مستقبل مشرق وحضارة تخدم الناس في كل زمان ومكان.

الاصلاح الاقتصادي

وأكد النائب يوسف عامر، عضو مجلس الشيوخ ، علي أن هذا العمل والانجاز كله يتطلب استمرار تضافر الجهود والتكامل بين كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذا المجتمع المدني والعمل التنسيقي التكاملي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .