المشرف العام على المقاولون العرب:طموحات الفريق فى الموسم المقبل التواجد فى المربع الذهبي

/646628/المشرف-العام-على-المقاولون-العربطموحات-الفريق-فى-الموسم-المقبل-التواجد-فى-المربع-الذهبي

اكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن طموحات ناديه فى الموسم المقبل هو التواجد فى المربع الذهبي للمشاركة فى أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال فتحي فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الموسم المقبل سيكون افضل للمقاولون العرب، حيث ستقوم بضم ععد من الاعبين المميزين لكى تساعدنا على تحقيق اهدافنا ونسعى لاعادة الذئاب إلى الطريق الصحيح".

وأختتم:” اداراة المادي تتمسك بعماد النحاس، وذلك بعدما اعاد المقاولون العرب نتمسك بعماد النحاس بعدما للمشاركة فى افريقيا بعد غياب دام ١٥ عام وهو مدير فني مميز وصامب شخصية قوية".

موقف المقاولون في الدوري

يذكر أن المقاولون العرب يتواجد في المركز الـ10، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 38 نقطة، من أصل 32 مباراة، حقق من خلالها 10 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في 18 مباراة، نجح خط الهجوم في هذا الموسم، من تسجيل 35 هدف، في حين تلقت شباك الفريق 44 هدف.

نتيجة مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة

انتهت مباراة فريق المقاولون العرب ونظيره مصر المقاصة، بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل المقاولون أمام المقاصة

في حراسة المرمى: أحمد العربى.

في خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو.

في خط الوسط: وسيم النغموشى، عمر سافيولا، أحمد كابوريا.

في خط الهجوم: لويس إدوارد، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود أبو السعود، أحمد مجدى، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى، أحمد شكرى، هيثم الجوينى، خالد الحسينى.

الدوري المصري

تقام مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وإنبى في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل انبى مع الطلائع بهدف لكل فريق في نفس الجولة.