أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين: موعد مباراة جالاتا سراي أمام هاتاي سبور.. الأهلي يغادر إلي الغردقة لمواجهة الجونة.. أهم المباريات

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الاهلي

يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

الإسماعيلي

يستعد النادي الإسماعيلي، لمواجهة صعبة تجمعه بطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإسماعيلي أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الإسماعيلي في لقاء الجيش بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لكسر سلسلة النتائج السلبية الأخيرة للفريق في بطولة الدوري العام، والتي كان آخرها الخسارة أمام وادي دجلة بهدفين دون رد يوم الجمعة الماضي.

جالاتا سراي

يستضيف نادي جلطة سراي نادي هاتاي سبور في الجولة الثانية من موسم 2021-2022 من الدوري التركي الممتاز.

تمكن جلطة سراي من الفوز في الجولة الماضية في بطولة الدوري متفوقاً على نظيره جيرسون سبور بهدفين مقابل لاشئ، ويعود من الدوري الأوروبي بعد التعادل مع فريق راندرز تعادل إيجابي بهدف لكل فريق إلى لقاء جديد ضد هاتاي سبور على ملعب أتاتورك الأولمبي.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تقام مباراة كالياري أمام فريق سبيزيا 6.30 مساءً

تقام مباراة سامبدرويا أمام فريق ميلان في تمام الساعة 8.45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة وست هام أمام فريق ليستر سيتي في تمام الساعة 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي أمام فريق إشبيلية 8 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1

أوساسونا أمام فريق سيلتا فيجو في تمام الساعة 10 مساءً - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

طرابزون مام فريق سيفاس سبور في تمام الساعة 6.15 مساءً

جالاتا سراي أمام فريق هاتاي سبور في تمام الساعة 8.45 مساءً.

الدوري المصري

تقام مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وإنبى في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل انبى مع الطلائع بهدف لكل فريق في نفس الجولة.