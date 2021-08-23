بمشاركة 100 شاب.. انطلاق معسكر «قادة المستقبل» 30 أغسطس فى الغردقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة انطلاق فعاليات معسكر قادة المستقبل فى نسخته الثالثة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 100 شاب وشابة من مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 30 أغسطس لــ 4 سبتمبر المقبل، بالمدينة الشبابية بالغردقة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية، بالشراكة مع متطوعى شباب مصر بمكتب الشباب بالوزارة.





قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن البرنامج يهدف لإعداد كوادر شبابية مصرية فاعلة فى المجتمع ومؤثرة بشكل ايجابى فى محياطها الجغرافى، خطوة نوعية لتحقيق أعلى انتشار لثقافة القيادة وتوجيه الوعى الشبابى بشكل إيجابى، فى إطار الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما شباب مصر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعكس مساعيه لترجمة رؤيتهم وتطلعاتهم على أرض الواقع، وإيمانه بدور الشباب الفعال وقدرته على تحمل المسؤولية بكل كفاءة وفعالية ، تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. أشار صبحى أن البرنامج التدريبى يحمل محاور رئيسية هامة أبرزها أهداف التنمية المستدامة وأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030، التحول الرقمى بإعتباره نقطة نحو المتسقبل، مهارات القيادة والإدراة. وجدير بالذكر يستهدف المشروع الشباب من سن 18 حتى 30 عامًا، للتسجيل بالمشاركة عبر الاستمارة الالكترونية المدونة عبر الرابط التالى https://forms.gle/qCXW1XBtA6MiRPJY7

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