وزير التنمية المحلية يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - عقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء بديوان عام الوزارة، إذ تم متابعة الموقف التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة للعام المالى 2021 / 2022، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم عنها ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية على أرض محافظة جنوب سيناء.





وعرض خالد فودة خلال اللقاء معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارية فى بعض المجالات الحيوية التى تهم المواطنين ومن بينها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى عدد من المناطق مثل منطقة الجبيل بطور سيناء والتى سيتم الانتهاء منها قبل شهر أكتوبر المقبل للارتقاء بتلك المنطقة اجتماعيا وعمرانيا واقتصاديا، ومشروعات الطرق بمنطقة حمام موسى ورفع كفاءته بمدينة طور سيناء. وأشار محافظ جنوب سيناء أن مدينة طور سيناء تشهد خلال الفترة الحالية جهودا مكثفة ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطويرها ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية مثل باقى مدن محافظة جنوب سيناء السياحية. وأشاد محمود شعراوى بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ تلك المشروعات المهمة والتى ستحقق نقلة نوعية وحضارية كبيرة لأهالى جنوب سيناء فى ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياسية وثقافية وأثرية ودينية وعالمية. وأشار شعراوى أن مشروعات تطوير وتجميل وتوسعة الطرق الرئيسية والجانبنة بالمحافظة وعلى رأسها مشروع الطريق الدائرى بمدينة شرم الشيخ وإنشاء ازدواج طريق الجبيل فى إطار التطوير الشامل للمنطقة بما يساهم فى تسهيل الحركة المرورية للسيارات والمركبات. وأكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتى تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة تمهيدا لافتتاحها مع ذكرى انتصارات أكتوبر القادمة. وشهد اللقاء متابعة جهود المحافظة لإنشاء وتوسعة بعض المدارس فى إطار العمل على إتاحة الخدمات التعليمية لكافة أبناء مدن المحافظة خاصة فى المناطق الجبلية والوديان للتيسير على الطلاب وخدمة المجتمع المدنى فى التجمعات البدوية بمدن المحافظة المختلفة. وخلال الاجتماع حرص محمود شعراوى على استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروعات منظومة المخلفات الصلبة والجهود الجارية لتطوير ورفع كفاءة 4 محطات فرز أولى للمخلفات بما يساهم فى تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لمدن المحافظة والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى. كما تابع شعراوى مع فودة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا فى مدن المحافظة والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين. وشهد اللقاء أيضا مناقشة جهود تدريب ورفع كفاءة العاملين والارتقاء بالعنصر البشرى بالجهاز الادارى للمحافظة وفقا للبروتوكول الثلاثى الموقع بين الوزارة وجنوب سيناء والأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذا تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وميكنة المراكز التكنولوجية والتحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات لضمان وجود فريق عمل كفء وفعال، لحوكمة الأداء الحكومى وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أيسر وأسرع وتحقيق أعلى معدلات رضا للمواطن عن تلك الخدمات وذلك فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة وربط كافة الخدمات إلكترونيا وفصل مقدم الخدمة عن المواطنين.

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