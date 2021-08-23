محافظ كفر الشيخ: تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام للمرة الثالثة

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين، تخفيض الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الأول الثانوى العام، العام الدراسى 2021- 2022 للمرة الثالثة هذا العام، من 246 درجة إلى 245 درجة، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التى تسمح بها الفصول وحرصا على مصالح الطلاب.





وقال محافظ كفر الشيخ، فى بيان، اليوم الاثنين، إن ذلك جاء بناء على رغبة أولياء الأمور بالنزول بمجموع القبول بالثانوى العام، مؤكدا أن عدد الناجحين فى الشهادة الإعدادية 51 ألفا و963 طالبا وطالبة، والأماكن المتاحة بالصف الأول الثانوى 530 فصلا بزيادة 30 فصلا عن العام الماضى. وأوضح نور الدين، أن ذلك يأتى نتيجة لتقدم الكثير من الطلاب لمدارس التمريض ومدرسة الضبعة النووية، ومدارس التعليم الفنى نظام الخمس سنوات، ولذلك تم إتاحة عدد من الأماكن بالفصول، لتصل كثافة الفصل الواحد 58 طالبا، ما يحقق السعة الاستعابيه للفصول بالكثافة الممكنة لتحقيق التطوير اللازم للمنظومة التعليميه. وأضاف أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشددا على أن يتم الالتزام فى جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة.

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