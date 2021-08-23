/646630/8-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-بمدرج-كلية-الثروة-السمكية-بجامعة-كفر-الشيخ-صور

إندلع حريق منذ قليل، بمدرج بكلية الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق مدرج بكلية الثورة السمكية

انتقل علي الفور اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية إلي موقع الحريق وتابع الدكتور عبد الرازق، رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من قيادات الجامعة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ.

8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

فيما دفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، وكذلك دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بـ 6 سيارات إسعاف، حيث تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، وإلتهمت النيران المدرج في الطابق الثالث بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ.

في سياق أخر لقي عنصر إجرامي مصرعه في أسيوط، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها تواجد عنصر إجرامي يبلغ من العمر 41 سنة، مقيم بقرية بدائرة مركز القوصية-امن أسيوط) بمحل إقامته، والسابق اتهامه فـي 5 قضايا ما بين "خطف مشاجرة، ضرب، سلاح والمحكوم عليه بالإعدام فـي جنايه "قتل" - والسجن المؤبد وفـي جنايه "سلاح "- بالحبس 6 شهور فـي قضية سرقة".

التفاصيل

تم استهدافه بمحل إقامته بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ومشاركه ضباط اداره البحث الجنائي بأمن اسيوط وما أن شاهد القوات حتى بادر بإطلاق أعيرة نارية فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدرها وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية , 7 خزينة , 157 طلقة من ذات العيار حقيبة حمل ذخائر ).