/646627/ديبورتيفو--لاعب-برشلونة-مهدد-بالغياب-عن-مباراة-خيتافي

كشفت تقارير صحفية أسبانية أن أحد نجوم فريق برشلونة الأسبانى مهدد بالغياب عن صفوف الفريق أمام خيتافي فى الجولة الـ3 من الدورى الأسبانى.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن ممفيس ديباي، مهاجم فريق برشلونة، عانى من إصابة ، فى مباراة فريقه فى الجولة الثانية أمام التعادل أتلتيك بلباو في الجولة الثانية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .

وأشارت الصحيفة إلى أنه اشتكى من كاحله، عقب تسجيله هدف البارسا الوحيد في اللقاء، حيث عاد إلى الملعب يعرج عقب الاحتفال بتسجيل الهدف.

وأشارت إن النادي لم يعلن رسمياً طبيعة إصابة ديباى، لأنها "آلام بسيطة ناتجة عن المجهود"، ولا ينبغي منحها أهمية أكبر، لكن الأمر يتطلب بعض الحذر.

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة لا يملك عددًا مناسبًا من المهاجمين، في ظل رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإصابة لاعبي الفريق سيرجيو أجويرو وعثمان ديمبلي.

وكشفت الصحيفة أن يوسف ديمير قد يحصل على فرصة البدء أساسيًا في الهجوم، إذا لم يكن ديباي جاهزًا.

وتحدث الموقع الرسمي لنادي برشلونة، عن على زين، قائلاً”على زين الذي كان أبرز لاعبي منتخب مصر لكرة اليد خلال أولمبياد طوكيو، وعاد من الدورة مصابا لم يتمكن حتى الآن من الانضمام للتدريبات الجماعية رفقة زملائه، إلا أنه يقوم بالتدريبات البدنية مع باقي اللاعبين بشكل طبيعي”.

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كما تحدث ورتيجا المدير الفني الجديد لفريق برشلونة عن انضمام علي زين لصفوف الفريق الكتالوني قائلا: «إنه رائع في الهجوم على مستوى المواجهة المباشرة واحد لواحد، كما يمكنه أن يمنحنا براعة في الدفاع». وكان برشلونة تعاقد مع نجم الأهلى السابق قادما من الشارقة الإماراتي لمدة موسم، قابل للتجديد لموسم آخر.

يذكر أن النادي الكتالونى قد أجرى 4 صفقات جديدة، لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل، كما قرر تعيين كارلوس أورتيجا أسطورة الفريق السابق، مديرا فنيا لفريق اليد .

فريق برشلونة قدم نتائج مباريات الدوري الإسباني اليوم تعادل برشلونة مع أتليتك بيلباو بنتيجة 1/1.

فوز فريق مايوركا على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد.

تعادل فريقي إسبانيول وفياريال بنتيجة 0/0.

تعادل فريقي فالنسيا وغرناطه بنتيجة 1/1.

إيلاش موريبا كشفت تقارير صحفية عن دخول، نادى مانشستر سيتى الإنجليزى فى سباق للتعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة.

عرض مانشسترر سيتي

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن السيتى مهتم بالحصول على خدمات اللاعب بعدما أبدى بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتى إعجابه بإمكانيات الاعب،ولكن بالمجان بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب هذا الصيف، فى ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه هذا الصيف.

وينتهى عقد موريبا في يونيو 2022، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن ، وهو ماجعل الاعب محور حديث كثير من الصحف الأوروبية .

ولم تتضح الأمور حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.

كومان وكان كومان المدير الفنى لفريق برشلونة قد انتقد اللاعب بشكل علني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو، ليرد اللاعب برسالة عبر موقع "إنستجرام" قائلًا:"الكثير من الشائعات ولا أحد يعرف الحقيقة".

قرر نادي مانشستر سيتي الدخول بقوة في سباق التعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط برشلونة بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

موريبا أثار حالة من الجدل داخل برشلونة، بسبب عدم رغبته في التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

المدرب بيب جوارديولا يعتبر من أشد المعجبين بالنجم الشاب، لذلك قرر ضمه لتدعيم صفوف وسط فريقه.

الصحيفة أكدت أن برشلونة حدد مبلغ 20 مليون يورو للتخلي عن اللاعب هذا الصيف، بوجود اهتمام من لايبزيج وكذلك تشيلسي.

الأمور غير واضحة حتى الآن، سواء بقبول اللاعب الرحيل لأي فريق هذا الصيف، أو الانتظار لسيتي الصيف القادم للحصول على مقابل مادي أكبر.