/646625/اختيار-8-لاعبين-لمعسكر-منتخب-الأمل-للجودو-استعدادا-للبطولة-العربية-بالقاهرة

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي أسماء 8 لاعبين من فئتي الأشبال والناشئين لقائمة منتخب الأمل للجودو، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة، العاشرة للناشئين والناشئات، والثامنة للشباب والسادسة للشابات، التي ينظمها الاتحاد العربي في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 15 سبتمبر المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تضم القائمة الأولية للاعبين المختارين لدخول المعسكر الذي يقام بفندق كونكورد بالفجيرة اعتبارا من أول سبتمبر المقبل وحتى السابع من نفس الشهر، من فئة الأشبال، حميد سعيد الشامسي /اتحاد كلباء/، وسيف سالم الحمادى /الفجيرة للفنون القتالية/، ومن فئة الناشئين، مانع جمعة مراد، وراشد محمد شريف، ومنصور جمعة عبد الرحمن من نادي /الشارقة الرياضي/، وزايد فيصل النقبي من نادي /اتحاد كلباء/، وحمد صالح الهاشمي، ومايد راشد النقبي من نادي خورفكان، وسيقود التدريبات المدرب الياباني أشيدو.

وتأتي المشاركة في البطولة ضمن خطة الاتحاد الخمسية /2021 - 2026/ والتي تركز على الفئات العمرية بما يضمن تواصل الأجيال لمختلف المراحل السنية.

وأشاد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي بتعاون رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية وخص بالشكر المدير التنفيذي السيد أحمد حمدان الزيودي .

متمنيا أن يحقق معسكر الفجيرة أهدافه قبل السفر للقاهرة لإكمال المرحلة الثانية من الإعداد والتي تمثل دعما لخطة الاتحاد بشأن مستقبل منتخبات المراحل العمرية المختلفة.

شهدت الجولة الأولى من الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم بالكثير من الأرقام والإحصاءات سواء على مستوى الفرق أو اللاعبين، ومن أبرز تلك الأرقام أنها لم تشهد أي تعادلات أو نتائج سلبية، حيث انتهت كل المواجهات السبع بفوز أحد الفريقين.

واحتل الوحدة المركز الأول في جدول المسابقة بفارق الأهداف بعد فوزه على الفجيرة بأربعة أهداف نظيفة، وكانت نتيجة مباراة عجمان مع النصر هي كبرى المفاجآت في الجولة الأولى، بعد تغلب عجمان على النصر بثلاثية نظيفة، وإهداره أكثر من 4 فرص محققة كان بالإمكان أن تضاعف النتيجة وبات هذا الفوز هو الثاني لعجمان في المباريات الافتتاحية خلال مسيرته بدوري المحترفين وكلاهما على النصر في عامي 2018 و 2021.

كما شهدت الجولة بداية قوية للعين على حساب خورفكان تعطي مؤشرا على إصرار الفريق العيناوي للظهور بشكل قوي، ودخول المنافسة على اللقب في الموسم الحالي، وحافظ الجزيرة حامل اللقب على أدائه المتوازن وانطلاقته من البداية بعد فوزه المستحق على الظفرة، فيما لحق الوصل والشارقة بقطار الفائزين في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع على حساب بني ياس واتحاد كلباء.

واهتزت الشباك 16 مرة في تلك الجولة، وكان الوحدة صاحب النصيب الأكبر في التسجيل برباعية نظيفة، ليحافظ على سلسلة نتائجه الإيجابية في الجولة الأولى من كل موسم حيث لم يخسر في آخر 8 مباريات افتتاحية في الدوري، فقد حافظ على الفوز في 7 وتعادل في واحدة، ولم تستقبل شباكه أهدافا في 6 مباريات من المواجهات الافتتاحية السبع الأخيرة.