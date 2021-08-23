/646624/تعرف-على-جدول-ترتيب-الدورى-المصرى-قبل-مواجهات-اليوم

يشهد اليوم الإثنين إنطلاق مواجهات الجولة الـ 33 ، ويلتقي الفريق الأول بنادي الإسماعيلى مع نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء، بملعب الإسماعيلية، ويحل النادي المصري البورسعيدي ضيفاً ثقيلا على نظيره إنبي، فى التاسعة مساءً باستاد الإسكندرية.

جدول ترتيب الدورى المصرى

1- الزمالك 76 نقطة

2- الأهلي 72 نقطة

3- سموحة 50 نقطة

4- بيراميدز 49 نقطة

5- المصري البورسعيدي 47 نقطة

6- الاتحاد السكندري 44 نقطة

7- إنبي 43 نقطة

8- طلائع الجيش 40 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 38 نقطة

10- المقاولون العرب 37 نقطة

11- مصر للمقاصة 37 نقطة

12- الجونة 37 نقطة

13- الإسماعيلي 35 نقطة

14- غزل المحلة 35 نقطة

15- البنك الأهلي 33 نقطة

16- وادي دجلة 28 نقطة

17- الإنتاج الحربي 27 نقطة

18- أسوان 27 نقطة

وتستأنف باقي مواجهات الجولة الـ33، غداً الثلاثاء بإقامة 5 مواجهات، حيث يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي، ويلتقي أسوان مع سموحة، ووادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا، ويحل الزمالك متصدر الدورى ضيقا ثقيلاً على نظيره الإنتاج الحربي والذى تأكد هبوطاه رسمياً، ويواجه النادى الأهلي نظيره الجونة.

وتختتم منافسات الجولة الـ 33 الأربعاء المقبل، بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريق غزل المحلة مع المقاولون العرب، ويحل بيراميدز ضيفا على مصر للمقاصة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الممتاز، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

قائمة الزمالك أمام الإنتاج:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

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وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

تعليمات باتريس كارتيرون

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب أمس استعدادا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحرب يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.

موقف الزمالك في الدوري

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة ويحتاج الفريق إلى الفوز على الإنتاج الحربي لحسم اللقب بشكل رسمي.

ويدخل الزمالك اللقاء في محاولة تحقيق الفوز والتتويج ببطولة الدوي المصري الممتاز، على حساب الإنتاج الحربي، على استاد القاهرة، والتي تنطلق في التاسعة مساء الثلاثاء القادم.