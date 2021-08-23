/646632/من-هو-الإعلامي-حمدي-الكنيسي-الذي-وجه-الرئيس-السيسي-بتوفير-الرعاية-الطبية-له

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للاعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة المصرية الاسبق وذلك بمستشفي المعادي العسكري اثر اصابته بأزمة صحية.

دوت الخليج

من هو الإعلامي حمدي الكنيسي

الإعلامي حمدي الكنيسي من مواليد 19 مارس 1941م بقرية شبرا النملة مركز طنطا محافظة الغربية، كان رئيسا للالإذاعة المصرية في الفترة من 10 يناير 1997 وحتى 18 مارس 2001.

حصل الإعلامي حمدي الكنيسي على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1961 وأتم دراسته في الترجمة الفورية بالجامعة الأمريكية عام 1966.

وقد عرف عنه حلمه بإنشاء نقابة تحافظ على شرف مهنة الإعلام، كما عرف بكونه أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة أثناء حرب أكتوبر 1973 وقد رفض تكريم وزير الإعلام جمال العطيفي في 1976 لدورة كمراسل حربي، مناشدا إياه بتحويل التكريم لنقابة إعلاميين وللأسف ترك الوزارة قبل أن يفي بوعده .

العمل الإذاعي للكنيسي

التعيين في الإذاعة المصرية 31 أكتوبر 1963. ثم تولى منصب رئيس قطاع الإذاعة في الفترة من 1 أكتوبر 1997 وحتى 18 مارس 2001 حتى بلوغه سن التقاعد.

ومن أهم البرامج الإذاعية التي قدمها:"

قصاقيص و المجلة الثقافية و صوت المعركة ويوميات مراسل حربى.

الجوائز التي حاز عليها الكنيسي

درعا التفوق تقديراً لتطوعه كمراسل حربيًا للإذاعة أثناء حرب أكتوبر.

وسام الجمهورية تقديرًا لأدائه كمستشار اعلامى لمصر في لندن ونيودلهى عام 1982.

جائزة التفوق في الأداء عام 1985

جائزة أفضل كتاب لعام 1997 في الدراسات الإستراتيجية العديد من جوائز التميز الاعلامى على مدى سنوات متتالية .