/646623/استقرار-فى-أسعار-الفاكهة-والطماطم-تسجل-4-جنيه-للكيلو

يحرص موقع دوت الخليج على نشر آخر أخبار أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين، وذلك لاهتمام الأسرة المصرية بالبحث عن أسعار الخضروات والفاكهة يوميا فى الأسواق.

أسعار الخضراوات اليوم

وبلغ سعر الطماطم إلى 4.2 جنيه للكيلو الواحد.

ووصل سعر البطاطس إلى 6.25 جنيه للكيلو.

وسجل سعر البصل إلى 3 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات.

وشهد بدون عروش 5.5 جنيه للكيلو.

ووصلت الفاصوليا إلى 18 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضروات اليوم

وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو.

ووصل سعر الفلفل الرومي بـ 4 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل سعر الأبيض بـ 4 جنيهات، بينما سجل الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5 جنيهات، وشهدسعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 7 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3 جنيهات.

كما سجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 6 جنيهات، والبلدي 5.5 جنيه، أما أسعار البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 9 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ2 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 10 جنيهات.

اسعار الفاكهة اليوم

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي إلى 5 جنيهات، والجريب فروت إلى 9 جنيهات والليمون البلدي بـ 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب البناتي الأصفر إلى 9 جنيهات،بينما سجل العنب البناتي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، وسجل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25جنيها، فيما وصل سعر كيلو التين البرشومي إلى 12جنيها، والجوافة إلى 10جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 9 جنيها للكيلو، والكانتلوب يسجل 6 جنيهات، وتراوحت أسعار المانجو بين 9 و60 جنيها للأنواع المختلفة.

وشهد سعر البطيخ من وزن 6:8 كيلو بـ 28 جنيها كأعلى سعر للثمرة الواحدة، ومن وزن 4:6 بـ18 جنيها للثمرة الواحدة، وسجل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، كما وصل سعر البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى الخشابي وبلغت إلى 15 جنيها للكيلو، وكمثرى الثلاجة بـ18 جنيها، ووصل الاناناس إلى 35جنيها للكيلو، والكيوي إلى26 جنيها للكيلو.