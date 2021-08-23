نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكلية الحربية 2021 مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية tansiq.mod.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الكلية الحربية 2021، زاد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وطلاب الجامعات الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية في مصر للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 عن موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية التابع لوزارة الدفاع.

ويريد الطلاب وخاصة بعد ظهور نتائج الثانوية العامة ونتائج الثانوية الأزهرية معرفة تنسيق الكليات العسكرية وتنسيق كلية الشرطة لهذا العام، وهذا خاصة بعد انخفاض مجاميع الطلاب في الثانوية العامة وانخفاض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

الكليات العسكرية 2021

وقد أعلنت وزارة الدفاع بشكل رسمي عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية للعام الدراسي 2021، حيث أعلن الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية المصرية.

وقد أعلنت عن قبول الدفعة الجديدة من أصحاب شهادات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وما يعادلها من الشهادات الأخرى، وأيضا من حملة الشهادات الثانوية الصناعية.

كما إن الدفعة القادمة سيتم قبول خريجي الجامعات الحكومية والخاصة في الكلية الحربية والكلية البحرية.

وقد تم فتح باب سحب ملفات الطلاب من خلال المكتب الرئيسي للكلية الحربية الموجود بمصر الجديدة في يوم 25/7/2021.

تنسيق الكلية الحربية 2021

وقد تم تحديد معدل القبول في الكليات العسكرية، والتي سنستعرضها معكم في الأسطر القليلة القادمة، ولم يتم الإعلان عن التنسيق الجديد الخاص بها هذا العام، فسنعلمكم بتنسيقها العام الماضي، فتابعوا معنا:

الكلية الحربية، لخريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بحد أدنى 70%، وألا يزيد سن المتقدم عن 21 عاما عند التقديم.

الكلية الجوية، لخريجي الثانوية العامة ، بحد أدنى 65%، وألا يزيد عمر المتقدم عن 21 عاما.

الكلية الفنية العسكرية، لخريجي الثانوية العامة قسم علمي رياضة والثانوية الأزهرية، بحد أدنى 92%.

تنسيق كلية الطب العسكرية، لخريجي الثانوية العامة قسم علمي علوم، والثانوية الأزهرية، بحد أدنى 96%.

موقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

ويمكن للطلاب تسجيل البيانات الابتدائية الخاصة بها قبل سحب الملف الخاص به إلكترونيا، وهذا عبر موقع وزارة الدفاع، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: