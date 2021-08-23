الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي حمدي الكنيسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير الأستاذ حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وذلك بمستشفى المعادي العسكري إثر إصابته بأزمة صحية.

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