الرى: تنفيذ الأعمال المساحية بمراكز «حياة كريمة» فى 21 محافظة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، اجتماعا مع المهندس على منوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة لاستعراض الموقف التنفيذى لأهم الأعمال التى تقوم هيئة المساحة بتنفيذها حاليا.





وصرح وزير الرى، أن هيئة المساحة تقوم بتنفيذ الأعمال المساحية اللازمة على مستوى جميع المراكز المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنح هذه الأعمال أولوية أولى مع الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهائها بالتعاون التام مع السادة المحافظين، حيث تقوم مجموعات من العاملين بمديريات المساحة على مستوى الجمهورية بإنهاء أعمال الرفع المساحى لجميع المواقع التابعة للمبادرة (لعدد 21 محافظة بواقع عدد 501 موقع) بالتزامن مع تشكيل مجموعات مكتبية لنهو جميع الأعمال فى أسرع وقت.

وخلال الاجتماع تم استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة فى مجال الأعمال المساحية ونزع ملكية الأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية لمشروعات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

وتقوم هيئة المساحة بالتنسيق مع وزارة النقل بهيئاتها المختلفة من خلال أعمال الرفع المساحى وحصر الملاك الظاهرين ضمن أعمال تطوير طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوى بطول 160 كم بنطاق محافظات (الجيزة - البحيرة - المنوفية - الإسكندرية)، وضمن أعمال مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين) بنطاق محافظات (السويس – القاهرة – الجيزة – البحيرة – الإسكندرية) وقد تم الانتهاء بالفعل من مسافة 300 كيلومتر، بالإضافة لتنفيذ قرار المنفعة العامة الخاص بإنشاء وصله سكه حديد (كفر داود – السادات).

وفى إطار مجهودات الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تم تنفيذ منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح) حيث قامت الهيئة المصرية العامة للمساحة بانجاز الأعمال المكلفة بها من وزارة الزراعة والخاصة بمقارنة مسطحات الحيازات الزراعية المدخلة على المنظومة مع مسطحات الحياض الزراعية بالخرائط المساحية، وتم عرض نتائج الأعمال على السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حيث وجه باستكمال إطلاق الكارت فى جميع المحافظات.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للمساحة هى الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحى وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقا للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة فى مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد مما يخولها القيام بتطوير الخريطة الرقمية لمنظومة الحيازة الزراعية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى والتى تعتبر أحد المحاور الرئيسية لمبادرة مجتمع المعلومات المصرى نظرا لما تمثله الزراعة كأحد أعمدة الاقتصاد المصرى والمصدر الرئيسى للدخل لملايين الأسر المصرية.