القوى العاملة: صرف 14 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2.805 شباب، بينهم 65 شابا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 10.489 راغب عمل منهم 125 من ذوى القدرات، وتوفير 171 فرصة عمل.





وأوضح وزير القوى العاملة أنه تم استخراج 2.661 شهادة قياس مستوى مهارة و2.770 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يوليو الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 32 منشأة، وإعادة التفتيش 89 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 27 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 86 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالى، فقد تم التفتيش على 251 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 154 محضرا عماليا، وبحث 26 شكوى، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 60 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرف المديرية منحة عيد الأضحى المبارك لـ 15.455 عاملا مسجلا، بإجمالى 13 مليون و845 ألف جنيه، واستخراج 401 شهادة قياس مستوى المهارة للعمال المسجلين بواقع 29 ألفا و667 جنيه تحملت المديرية تكلفتها من حسابات رعاية تلك الفئة، فضلا عن صرف 1.110 جنيهات خدمات طبية لـ 3 عمال من المسجلين.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 12 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 9 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 707 شكوى عمالية "فصل - مطالب"، تم تسوية 40 شكوى منها وديا، وإحالة 156 شكوى للمحكمة العمالية، و29 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 73 شكوى، و409 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.