البيئة تبدأت تطعيم العاملين بها ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الجميع.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بمتابعة كافة الترتيبات والتجهيزات بمقر الوزارة وانتظام سير عملية التطعيم، والتى بدأت فى التاسعة صباحًا لتسهيل إجراءات تطعيم العاملين بها واتباع جميع الإجراءات الاحترازية.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالشكر إلى الأطقم الطبية من أطباء وتمريض لدورهم الكبير فى تقديم أوجه الدعم لوقاية المواطنين من فيروس كورونا وجهودهم فى تقديم اللقاح للعاملين بالوزارة وجهازى شئون البيئة وإدارة تنظيم المخلفات.
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