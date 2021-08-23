خيانة للدين والوطن.. وزير الأوقاف يحذر من التستر على المتطرفين

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: «مواجهتنا للتطرف عقيدة دينية ووطنية، والتستر على المتطرفين خيانة للدين والوطن، والوعى أهم سلاح في المعركة مع التطرف».

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