/646622/تذبذب-عالمي-واستقرار-فى-الأسواق-المحلية--فى-أسعار-الذهب-اليوم-الإثنين

شهدت اسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ويعتبر أول أيام عمل الأسبوع بالبورصات العالمية.

اسعار الذهب اليوم فى مصر وسط ضبابية المشهد وتذبذب سعر الذهب وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 في البورصات العالمية ما بين ارتفاع وانخفاض بدون أسباب واضحة أو مؤشرات تجعل من الممكن معرفة اتجاه أسهم المعدن النفيس خلال الفترة القادمة دوت الخليج يرصد اسعار الذهب اليوم فى مصر تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بين 891 و894 جنيها. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بين 780 و782 جنيها. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بين 669 و670 جنيهًا. وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم بين 6240 إلى 6256 جنيها. وشهد سعر كيلو الذهب بين 891.429 إلى 893.714 جنيها. ووصل سعر الأونصة ،والتي تعد معيار القياس في البورصات العالمية- ما بين 27.723 إلى 27.795 جنيها.

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