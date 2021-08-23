تعرف على بديل «جنش» في صفوف منتخب مصر

كشف مصدر خاص داخل المنتخب الوطنى عن عودة محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، للانضمام لصفوف المنتخب، خلال معسكر اغسطس بدلا من زميله فى الفريق محمود عبد الرحيم جنش.

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وقال المصدر"مشاركة أبو جبل مع الزمالك منحته الأفضلية في الانضمام على حساب محمود جنش"

وتابع: "هناك سبب آخر لاستبعاد جنش، وهو إيقافه من جانب ناديه لاعتراضه على الجلوس بديلا في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة 32 للدوري".

جدير بالذكر أن آخر معسكر انضم فيه أبو جبل لمنتخب مصر كان في نوفمبر الماضي، حيث استبعد في معسكر مارس وانضم جنش بدلاً منه جنش.

وحرص الجهاز الفني على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال المدة المتبقية من عمر مسابقة الدوري، قبل الإعلان عن القائمة المحلية للتأكد من سلامة الجميع.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعى، أن هناك عدد من الأسماء الجديدة سوف تنضم إلى معسكر المنتخب الوطني الأول، بعد تألقهم فى الفترة الأخيرة وإشادت حسام البدري المدير الفني بأدائهم .

وأكد شوبير أن البدري يفكر في ضم الحراس محمد الشناوي ومحمد أبو جبل والهاني سليمان وعامر عامر، كما قرر استبعاد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، بعد تراجع مستواه في المواجهات الأخيرة.

وأوضح حارس مرمى الأهلى السابق أن القائمة سوف تشهد انضمام 25 أو 26 لاعبًا، بينها بعض الوجوه الجديدة أبرزهم أحمد ياسر ريان المعار حديثًا لنادي ألتاي سبورت التركي، ومصطفى فتحي لاعب الزمالك المعار لسموحة.

وكشف شوبير أن البدرى استقر على ضم أيضًا محمد شريف مهاجم الأهلي وأكرم توفيق ومحمد النني وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة، ويدرس ضم محمد عبدالشافي ظهير أيسر نادى الزمالك، بعد تألقه مع الفارس الأبيض في بطولة الدوري الممتاز وتصدرهم جدول ترتيب الدورى المصرى .

وتحدث حسين لبيب عن أزمة محمود جنش حارس الفريق قائلا: "الحارس انفعل بعد علمه بوجوده بديلا في لقاء سيراميكا كليوباترا، وبعدها قرر كارتيرون استبعاده تنفيذا لمبدأ الثواب والعقاب".

وأضاف: "لن نسمح لأي لاعب بالخروج عن الالتزام، ولن نعلن عن حجم العقوبة الموقعة على جنش في وسائل الإعلام لكننا لن نسمح بالخطأ من أي لاعب".

أشرف بن شرقي

صرح لبيب “هناك نقطتي خلاف مع أشرف بن شرقي سيتم حسمها في جلسة تفاوض رسمية، لم نجلس معه وسيتم عقد جلسة معه عقب حسم الدوري”.

أزمة اتشيمبونج

أكدلبيب : “نتفاوض مع أتشيمبونج لحل أزمته قبل جلسة الاستماع المحدد لها 10 سبتمبر، ولم نتلق أي مخاطبات بشأن خصم نقاط من رصيد الزمالك”.

وتحدث لبيب أيضاً عن موقف اللجنة وترشحه للإنتخابات

وقال: “حسب ما ينصه القانون لا بد من تسليم الزمالك 25 نوفمبر القادم، هناك جلسة سيتم عقدها مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة وضع الانتخابات القادمة والتي ستقام وفقا للائحة الاسترشادية”.

وتابع: “سأعلن عن موقفي من خوض الانتخابات القادمة مع أول يوم لفتح باب الترشح”.

وبشأن احتمالية عودة مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق إلى منصبه بحكم قضائي ، قال لبيب:”إذا ما أقرت المحكمة عودة مرتضى منصور سنطبق القانون فورا، جئنا بتكليف رسمي ويكفينا فخرا وجودنا في الزمالك”.

وأثنى لبيب على أداء لاعبى الفريق خلال المباريات الأخيرة وأكد "تعاهدنا على الفوز بالمباراتين المقبلتين، وسنخوض مباراة الإنتاج الحربي المقبلة كأنها مباراة نهائية، ونسعى لإسعاد الجماهير لأنهم لم يفرحوا منذ فترة".

وشدد على أن النادي لم يتلق أي مخاطبات تفيد بخصم نقاط من رصيده في الفترة الحالية بمسابقة الدوري المصري.