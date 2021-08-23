يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسوداليوم الإثنين الموافق 23\8\2021، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

دوت الخليج يرصد آخر أخبار الطقس اليوم الإثنين ويسود ليلا طقس معتدل رطب على القاهرة وباقى أنحاء الجمهورية. وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن اليوم الإثنين ،يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض طرق القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فضلا عن نشاط رياح على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مختلفة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا . درجاة الحراة المتوقعة اليوم القاهرة الصغرى 26 والعظمى 36 شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 36 طنطا الصغرى 25 والعظمى 36 دمنهور الصغرى 26 والعظمى 34 الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 31 بلطيم الصغرى 25 العظمى 32 مطروح الصغرى 25 والعظمى 30 السلوم الصغرى 24 والعظمى 31 سيوة الصغرى 22 والعظمى 36 بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32 دمياط الصغرى 25 والعظمى 32 الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 36 الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 36 السويس الصغرى 24 والعظمى 36 العريش الصغرى 25 والعظمى 33 رفح الصغرى 24 والعظمى 32 رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 36 نخل الصغرى 18 العظمى 36 نويبع الصغرى 28 والعظمى 39 طابا الصغرى 25 والعظمى 37 كاترين الصغرى 17 والعظمى 33 الطور الصغرى 27 والعظمى 35 شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39 الغردقة الصغرى 27 والعظمى 38 مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 37 الفيوم الصغرى 25 والعظمى 36 بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36 المنيا الصغرى 24 و أسيوط الصغرى 25 والعظمى 37 سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39 قنا الصغرى 26 والعظمى 41 الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40 أسوان الصغرى 27 والعظمى 41 أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 41 الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41 شلاتين الصغرى 27 والعظمى 38 أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38 حلايب الصغرى 28 والعظمى 36 رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 36

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حار رطب نهارا..معتدل ليلا اليوم الإثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.