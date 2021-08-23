القوى العاملة: تحصيل 400 ألف جنيه مستحقات مصري توفىَّ بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية فى الحصول على مستحقات طبيب بشرى كان يعمل بإحدى بمستشفى الدمام المركزى بالرياض، ووافته المنية وهو على رأس العمل، إذ بلغت مستحقاته 95 ألفًا و588 ريالاً سعوديًا، أى ما يعادل 399 ألفًا و558 جنيهًا تقريبًا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات الطبيب المصرى المتوفى، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها. من جهته، أوضح الملحق العمالى كريم أبو السعود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أن المتوفى "ع. م. م" والذى وافته المنية وهو على رأس العمل بمستشفى الدمام المركزى، إذ كان يعمل بمهنة طبيب بشرى، بعد إجراء عملية قلب مفتوح بذات المستشفى. ونجح المكتب، بعد التواصل مع إدارة المستشفى، فى الحصول على مستحقات الطبيب المتوفى، غذ بلغت إجماليها 95 ألفًا و588 ريالاً حولتها المستشفى لدى مصرف الراجحى، ثم إيداعها لدى حساب ورثة المصريين المتوفين بالرياض، وتم إرسال المبلغ المستحق إلى ذوى المتوفى بإيداعه فى حساب بنك ناصر الاجتماعى.

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