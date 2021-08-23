/646617/المدير-الفني-لفريق-الإنتاج-الحربي-هجوما-على-اتحاد-الكرة-تفاصيل

كشف أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أنه لم يتعدى لفظيا على الحكم محمد العدوي خلال مباراة الاتحاد السكندري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وقال كشري فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "حسبي الله ونعم الوكيل فى اللى ظلمني، ولم أخطأ فى أحد على الاطلاق طوال مسيرتي سواء كلاعب أو مدير فني، جهاز الاتحاد السكندري سبوا الحكم بأبشع الألفاظ".

وأختتم : "سوف اقوم بتقديم تظلم ضد قرار اتحاد الكرة، والحكم كان موجه ضد الإنتاج الحربي خلال المباراة، ومراقب اللقاء ظلمنا ظلم كبير".

قررت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف أحمد كشري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، 8 مباريات، وتغريمه مائة ألف جنيه، بعدما دخل في أزمة مع الحكم أحمد العدوي، حكم مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، أمس السبت، ضمن فعاليات الجولة الـ 32 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62، الذي انتهى بالتعادل 1-1، وهبوط الإنتاج.

الدوري المصري

تقام مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وإنبى في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل انبى مع الطلائع بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الممتاز، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق قد أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

قائمة الزمالك أمام الإنتاج:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.