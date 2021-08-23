موعد مباراة الأهلي أمام الجونة.. والقنوات الناقلة

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يحل النادي الأهلي ضيفاً على الجونة في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فاز الأهلي في المباراة الأخيرة في الدوري على المصري بأربعة أهدافٍ لهدفين، وأصبح رصيده 72 نقطة في المركز الثاني، ويحتاج للفوز في المباراة القادمة وانتظار هدية من الإنتاج الحربي بالتعادل أو الفوز على الزمالك، لإبقاء الأمل الضعيف في الفوز باللقب.

يحتل نادي الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، وسيدخل المباراة دون ضغوط تمامًا، حيث أنه بعيد تماما عن مراكز الهبوط.

موقف الأهلي في الدوري

ورفع الأهلي رصيده قبل مباراة الجونة المقبلة إلى 72 نقطة، جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز من الناحية الطبية، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد.

راحة سلبية لثنائي الأهلي

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من المران الجماعي أمس ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

وقال الجهاز الطبي إن حمدي فتحي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.