موعد مباراة جالاتا سراي أمام هاتاي سبور .. والقنوات الناقلة

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يستضيف نادي جلطة سراي نادي هاتاي سبور في الجولة الثانية من موسم 2021-2022 من الدوري التركي الممتاز.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

تمكن جلطة سراي من الفوز في الجولة الماضية في بطولة الدوري متفوقاً على نظيره جيرسون سبور بهدفين مقابل لاشئ، ويعود من الدوري الأوروبي بعد التعادل مع فريق راندرز تعادل إيجابي بهدف لكل فريق إلى لقاء جديد ضد هاتاي سبور على ملعب أتاتورك الأولمبي.

ويستعد جالاتا سراي لخوض مواجهة نظيره فريق ريندرز الدنماركي، بوم الخميس المقبل، في إياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات مسابقة الدوري الأوروبي، بعد أن حقق نتيجة التعادل الإيجابي خارج ملعبه في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1.

وجاء تشكيل جالاتا سراي المتوقع ضد هاتاي سبور كالتالي:

حراسة المرمى: موسليرا

خط الدفاع: فان أنهولت، الباسلان، لونداما، يدلين

خك الوسط: تايلان، بيركان، كلينك

خط الهجوم: مصطفى محمد، أكبابا، كريم أكتورك.

مصطفى محمد مع جالاتا سراي

وكان مصطفى غاب عن خوض مباراة جالاتا سراي الأولى في الدوري التركي خلال الموسم الجاري وجلس على مقاعد البدلاء.

ووصل جالاتا سراي لتلك المرحلة في الدوري الأوروبي بعدما تجاوز سانت جونستون الاسكتلندي في الدور التمهيدي.

ويشارك الفريق التركي في الدوري الأوروبي بعدما ودع تصفيات دوري أبطال أوروبا على يد أيندهوفن.

جالاتا سراي يودع دوري أبطال أوروبا

وكان جالطة سراي التركي، قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا ، من الدور التمهيدي الثاني ، بعد الخسارة أمام فريق إيندهوفن الهولندي ، بالخسارة بنتيجة 7 – 2 بمجموع المباراتين.

من جانب أخر، كشف فاتح تريم مدرب جالطة سراي ، عن مستقبل الدولي المصري مصطفي محمد مع الفريق التركي بعد إنتهاء إعارته الموسم المقبل.

وكان جالاتا سراي التركي تلقى هزيمة ثقيلة أمام آيندهوفن الهولندي بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعانى مصطفى محمد في الفترة الأخيرة من إصابة في القدم اليسرى، وذلك أثناء تواجده في المباريات التحضرية لفريقه، إلا أنه تمكن من العودة وشارك في التدريبلات الجماعية لفريق.