/646613/الأهلي-يغادر-إلي-الغردقة-اليوم-لمواجهة-الجونة-فى-الدوري

يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد.

راحة سلبية لثنائي الأهلي

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من المران الجماعي أمس ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

وقال الجهاز الطبي إن حمدي فتحي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا لمباراة الجونة.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الماضية على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

موقف الأهلي في الدوري

ورفع الأهلي رصيده قبل مباراة الجونة المقبلة إلى 72 نقطة، جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق جاهز من الناحية الطبية، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية وتعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.