مواعيد مباريات اليوم الإثنين .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأثنين العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ميلان وسامبدوريا في الجولة الأولي من مسابقة الدوري الإيطالي، ولقاء جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفي محمد ضد هاتاي سبور في الدوري التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تقام مباراة كالياري أمام فريق سبيزيا – 6.30 مساءً

تقام مباراة سامبدرويا أمام فريق ميلان في تمام الساعة 8.45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام مباراة وست هام أمام فريق ليستر سيتي في تمام الساعة 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي أمام فريق إشبيلية 8 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1

أوساسونا أمام فريق سيلتا فيجو في تمام الساعة 10 مساءً - beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة

طرابزون مام فريق سيفاس سبور في تمام الساعة 6.15 مساءً

جالاتا سراي أمام فريق هاتاي سبور في تمام الساعة 8.45 مساءً.

الدوري المصري

تقام مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من وادى دجلة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع انبى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وإنبى في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى برباعية مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل انبى مع الطلائع بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

حسم التعدل الإيجابي مباراة ريال مديريد مع فريق ليفانتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، في لقاء الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في مباراة شهدت على أشهر الأحداث في الدوري منذ إنطلاقتة المنافسات.

سجل جاريث بيل الهدف الأول في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة من خلال انطلاقة سريعة عن طريق كريم بنزيمة على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ليفانتي استغلها في إختراق منطقة جزاء ليفانتي ثم مرر كرة عرضية أرضية بإتجاه زميله جاريث بيل المواجه للمرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

أهداف المباراة

عاد فريق ليفانتي بهدف التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفانتي بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جونزالو ميليرو بتمريرة بينية بإتجاه زميله روجر مارتي المنطلق داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي ريال مدريد والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة إصطدمت بجسد الحارس ثيبوه كورتوا وتهادت داخل الشباك.

وسجل فريق ليفانتي الهدف الثاني لهم في الدقيقة 56 من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق خورخي ميرامون إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها خوسيه كامبانيا بتسديدة يمينية أكثر من رائعة وضعت الكرة في أقصى الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس ثيبوه كورتوا.

عاد ريال مدريد بالتعادل في الدقيقة 73 من خلال تمريرة بينية أكثر من رائعة من وسط الملعب الدفاعي لريال مدريد عن طريق كاسيميرو بإتجاه زميله فينيسيوس جونيور المتحرك بشكل ذكي خلف مدافعي ليفانتي والذي نجح في ترويض الكرة وإخترق منطقة الجزاء منفردا بالمرمى ثم سدد الكرة بشكل متقن داخل الشباك على يسار الحارس أيتور فيرنانديز.

تقدم ليفانتي للمرة الثانية على ريال مدريد في المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 79 من خلال ركلة حرة مباشرة لليفانتي في وسط الملعب نفذها إينيس بردهي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها المدافع ديفيد ألابا بشكل فادح أدى إلى وصول الكرة لأقدام روبير بير المتمركز دون أي رقابة في مواجهة المرمى تماما والذي لم يجد أي صعوبه في وضعها داخل الشباك.