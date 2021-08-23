حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 24-8-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24-8-2021

عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بمشاعر دافئة تجعلك مهتما ومتفهما.

عائليا: اعتمد على ما لديك من آمال كبيرة ورغبة في الإصلاح

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24-8-2021

عائليا: القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ ولا تبخل بمجهودك على عائلتك.

عاطفيا واجتماعيا: تجد اليوم أن بداخلك شكوك تشغلك.. انتبه كي لا تثير مشكلات دقيقة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24-8-2021

عائليا: القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة كبيرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على جميع أفراد الأسرة.

اجتماعيا: تستطيع اليوم أن تقوم بتحسين اتصالاتك مهما كنت مهموما.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 24-8-2021

ماليا: القمر في منزل المال مما يجعل اليوم مناسبا للاهتمام بالماديات أو تصعيد ملف شخصي.

اجتماعيا: تستطيع اليوم أن تتحرك بذكاء وتهرب بلطف من سيطرة البعض.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 24-8-2021

عاطفيا: القمر في برجك ويمدك ذلك بكل السحر والتألق والجاذبية.

ماليا ومهنيا: الوضع الفلكي يجعل اليوم مناسبا لتدارك الأخطاء ولديك إمكانية للتطور مما يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 24-8-2021

اجتماعيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وأن تنتبه لصحتك.

عاطفيا: تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء مع الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 24-8-2021

مهنيا: اليوم مناسب لتحقيق إنجازات مهمة وتتابع واجباتك ومسئولياتك بنجاح.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر.. لن تكون وحدك فهناك دعم من الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24-8-2021

مهنيا: ينصحك الفلك بالتزام الهدوء ويجب أن تتجنب سوء التفاهم في محيطك المهني.

اجتماعيا: القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24-8-2021

ماليا وعاطفيا: فينوس في برجك تساعدك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشكلات مالية أو مشكلات مع الجنس الآخر.

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الحظ مما يجعل الوقت مناسبا للسفر ولقضاء أوقات سعيدة.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 24-8-2021

ماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم يقظة ذهنية يمكنك الاعتماد عليها خاصة في البيع والشراء.

صحيا: الكواكب مجتمعة في منزلك الثاني عشر وقد يصيبك ذلك بانخفاض طاقتك وعليك أن تخفف من سرعتك وأن تعمل في كتمان.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24-8-2021

اجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك تميل للعصبية والتوتر سريعا وتشغلك ألغاز تحيرك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تطلب اليوم طاعة مطلقة، وحاول أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 24-8-2021

عائليا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمدك بالإصرار وبالحماس ويجعلك تتحرك كإعصار وتحرك كل ما هو ساكن.

ماليا: المشتري في منزل الحظ يدفعك للتصرف بكياسة وتبدو يقظا وتلفت الأنظار بأسلوبك وحسن تصرفك.